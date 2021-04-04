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Спортивные новости

Дубль Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Баффало»

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«Нью-Йорк Рейнджерс» в серии буллитов проиграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Баффало на арене «Кибэнк центр», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Артемий Панарин. У хозяев шайбы забросили Кейси Миттельштадт и Виктор Олофссон. Победный буллит реализовал Тейдж Томпсон.

Голкипер гостей Игорь Шестеркин отразил 27 бросок из 29. Его одноклубник Павел Бучневич не отметился результативными действиями.

После 37 матчей регулярного чемпионата «Рейнджерс», набравшие 39 очков, занимают шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Баффало» (22) располагается на последней, восьмой строчке.

7 апреля «Баффало» на выезде встретится с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Рейнджерс» примут «Питтсбург Пингвинз».

Ранее сообщалось, что Панарин забросил десятую шайбу в сезоне.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало Сэйбрз» (Баффало, США) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк, США) — 3:2 (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
0:1 — Панарин (Крайдер, Фокс) — 10:22 (5x4)   
1:1 — Миттельштадт (Холл, Далин) — 13:01
1:2 — Панарин (Фокс, Линдгрен) — 37:52 
2:2 — Олофссон (Окпосо, Райнхарт) — 56:19
3:2 — Томпсон — 65:00 (ПБ)

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