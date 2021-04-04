30 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» обыграть в серии буллитов «Филадельфию»

«Нью-Йорк Айлендерс» в серии буллитов переиграл «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке на арене «Нассау Колизеум», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Энтони Бовиллье. У гостей две шайбы забросил Клод Жиру.

Победный буллит реализовал Мэтью Барзал.

Голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 30 бросков из 32. Защитник гостей Иван Проворов не отметился результативными действиями.

После 38 матчей регулярного чемпионата «Айлендерс», набравшие 52 очка, занимают второе место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Филадельфия» (39) располагается на пятой строчке.

7 апреля «Айлендерс» примут «Вашингтон Кэпиталз», а «Филадельфия» днем ранее на выезде сыграет с «Бостон Брюинз».

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк Рейнджерс» в серии буллитов проиграл «Баффало Сэйбрз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — «Филадельфия Флайерз» (Филадельфия, США) — 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)

1:0 — Бовиллье (Мартин, Эберле) — 12:01 (5x4)

2:0 — Бовиллье (Барзал) — 35:40

2:1 — Жиру — 46:38

2:2 — Жиру (Ворачек, Конечны) — 50:32

3:2 — Барзал — 65:00 (ПБ)