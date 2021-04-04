Дубль Дадонова и гол Анисимова принесли «Оттаве» победу над «Монреалем»

«Оттава Сенаторз» переиграла «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Монреале на арене «Белл центр», завершилась со счетом 6:3 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Евгений Дадонов, также отличились Брэди Ткачук, Коннор Браун, Артем Анисимов и Дрейк Батерсон. У хозяев два гола в активе Джоша Андерсона, еще одну шайбу забросил Тайлер Тоффоли.

Также Анисимов отметился двумя результативными передачами.

После 38 матчей регулярного чемпионата «Оттава», набравшая 30 очков, занимает последнее, седьмое место в турнирной таблице Северного дивизиона. «Монреаль» (41) располагается на четвертой строчке.

6 апреля «Оттава» на выезде встретится с «Виннипег Джетс», а «Монреаль» примет «Эдмонтон Ойлерз».

Ранее сообщалось, что «Даллас Старз» нанес поражение «Нэшвилл Предаторз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль, Канада) — «Оттава Сенаторз» (Оттава, Канада) — 3:6 (1:2, 2:2, 0:2)

0:1 — Ткачук (Батерсон, Шабо) – 00:42 (5x4)

1:1 — Тоффоли (Судзуки, Уэбер) – 05:31 (5x4)

1:2 — Браун (Пол, Коберн) – 12:07 (4x5)

2:2 — Андерсон (Котканиеми, Мете) – 26:58

2:3 — Дадонов (Шабо, Анисимов) – 27:49

2:4 — Дадонов (Анисимов, Штюцле) – 36:04

3:4 — Андерсон (Судзуки, Уэбер) – 38:48

3:5 — Анисимов (Форментон) – 42:55

3:6 — Батерсон (Райлли) – 57:05 (en)