Панарин признан первой звездой матча «Баффало» — «Рейнджерс»

Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрз», сообщается на официальном сайте организации.

Встреча, прошедшая в Баффало на арене «Кибэнк центр», завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу хозяев. Российский нападающий оформил дубль. Всего Панарин набрал 36 (11+25) очков в 26 матчах.

Второй звездой стал защитник гостей Адам Фокс. В его активе две результативные передачи. Всего на счету игрока четыре гола и 29 передач в 36 играх.

Также в тройку лучших игроком матча попал нападающий «Баффало» Кейси Миттельштадт, забросивший одну шайбу. В нынешнем сезоне он набрал 8 (3+5) очков.

После 37 матчей регулярного чемпионата «Рейнджерс», набравшие 39 очков, занимают шестое место в турнирной таблице Восточного дивизиона. «Баффало» (22) располагается на последней, восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что Панарин вышел на четвертое место по количеству результативных передач за первые шесть сезонов среди россиян в НХЛ.