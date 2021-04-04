Голкипер «Флориды» Бобровский стал лучшим игроком матча с «Коламбусом»

Голкипер «Флориды Пантерс» Сергей Бобровский признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс», сообщается на официальном сайте организации.

Встреча, прошедшая в Санрайзе на арене «Би-Би-энд-Ти центр», завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Российский вратарь отразил 44 броска из 46. Для голкипера эта победа стала 15-й в сезоне.

Второй звездой признан форвард «пантер» Александер Веннберг, оформивший хет-трик. Теперь в его активе 19 (11+8) очков.

Также в тройку лучших игроков вошел нападающий «Флориды» Маккензи Уигар, который отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 38 встречах, в которых набрал 21 (3+18) баллов.

После 38 матчей регулярного чемпионата «Флорида», набравшая 54 очка, занимает второе место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Коламбус» (36) располагается на седьмой строчке.

Ранее сообщалось, что игроки «Флориды» надели свитера с фамилиями на кириллице в честь Бобровского.