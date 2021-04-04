Ступак заявила, что хочет увеличения популярности лыжных гонок

Российская лыжница Юлия Ступак заявила, что хочет увеличения популярности своего вида спорта.

Ступак отметила, что не считает лыжные гонки главными зимним видом спорта.

«Есть тот же биатлон, который популярнее, тот же хоккей», — сказала лыжница в эфире телеканала «Россия 24».

Ступак отметила, что российские биатлонисты часто подвергаются критике.

«Нет, я не чувствую популярность, узнают, безусловно, люди, это приятно, но нет такого, что толпы бегут и говорят: «Юля, распишись на груди!» А жаль, можно было бы разочек и расписаться. Я хочу, чтобы еще более популярным был наш вид спорта, потому что это лучшее финансирование для детского спорта», — добавила российская спортсменка.

В прошедшем сезоне Ступак завоевала три золотые медали на этапах Кубка мира, а также заняла второе место в общем зачете соревнований. На чемпионате мира 2021 года по лыжным видам спорта, который прошел в немецком Оберстдорфе, она взяла серебро в эстафете.

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