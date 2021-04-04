«Челси» потерпел самое крупное домашнее поражение в АПЛ в клубной истории

Лондонский «Челси» потерпел самое крупное домашнее поражение с момента основания Английской премьер-лиги (АПЛ) в 1992 году.

В матче 30-го тура первенства страны столичный клуб разгромно уступил «Вест Бромвич Альбион» со счетом 2:5. Всего за 29 лет истории АПЛ «Синие» восемь раз были разгромлены на своем поле. До игры с «Вест Бромвичем» самым крупным было поражение от «Манчестер Сити» (1:4) в 1995 году.

После 30 матчей чемпионата Англии «Челси», набравший 51 очко, занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре лондонский клуб на выезде сыграет с «Кристал Пэлас».

«Вест Бромвич» (21) располагается на предпоследней, 19-й строчке. В 31-м туре команда примет «Саутгемптон».

Ранее сообщалось, что наставник лондонского «Челси» Томас Тухель признан лучшим тренером марта в Английской премьер-лиге (АПЛ). В марте «синие» выиграли два матча. Одна встреча завершилась вничью.

Также на награду претендовали Грэм Поттер («Брайтон»), Брендан Роджерс («Лестер Сити») и Уле Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед»).