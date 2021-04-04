Россиянин Капризов повторил рекорд «Миннесоты»

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов повторил рекорд среди новичков команды, отличившись в третьем матче подряд. Также это достижение покорялось Мариану Габорику и Паскалю Дюпуи.

Напомним, сегодня, 4 апреля «Миннесота» обыграла «Вегас» со счетом 2:1. Капризов отметился одним точным броском.

После 36 матчей регулярного чемпионата «Миннесота», набравшая 48 очков, занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Вегас» (50) располагается на второй строчке. Клуб из Невады потерпел третье поражение кряду.

6 апреля «Миннесота» примет «Колорадо Эвеланш», а «Вегас» на выезде встретится с «Сент-Луис Блюз».

Капризов начал карьеру в новокузнецком «Металлурге», затем выступал за уфиский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА. В 2018 году он стал победителем Олимпийских игр, которые проходили в корейском Пхенчхане, а также Капризов выиграл бронзу чемпионата мира 2019 года, который состоялся в Словакии.

Ранее гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Вегас» в матче НХЛ.