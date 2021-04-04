Экс-тренер «Краснодара» Ташуев считает, что отставка Мусаева поможет «быкам»

Экс-тренер «Краснодара» Сергей Ташуев считает, что отставка Мусаева поможет «быкам», передает RT.

«Возможно, отставка Мусаева в настоящий момент еще поможет команде встряхнуться. В таком случае у ребят может немного переключиться психологический настрой. Вероятно, ему не хватило опыта», — сказал Ташуев.

Также Ташуев отметил, что владелец клуба Сергей Галицкий доверяет специалистам до последнего, но команде требуются свежие идеи из-за плохих результатов в сезоне.

Напомним, 3 апреля «Краснодар» уступил грозненскому «Ахмату» со счетом 0:5, потерпев самое крупное поражение в истории команды в домашнем матче.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) южане занимают десятое место, набрав 34 очка. Следующий матч «Краснодар» проведет на выезде против тульского «Арсенала». Встреча состоится 11 апреля.

Ранее бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин сравнил ситуацию в «Краснодаре» с разваленной телегой.