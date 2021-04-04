Вратарь «Флориды» Бобровский остался в восторге от подарка в честь 500 матчей в НХЛ

Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Сергей Бобровский остался в восторге от подарка в честь 500 матчей в турнире.

Напомним, голкиперу подарили сафари-тур в Танзанию

«Такого я точно не ожидал. Но эта поездка — то, что я планировал когда-нибудь сделать в своей жизни. Я хотел поехать туда и посмотреть на животных. Я очень рад, теперь нужно все спланировать», — передает слова Бобровского официальный сайт НХЛ.

Напомним, в ночь на 4 апреля «Флорида» сыграла против «Коламбус Блю Джекетс» (5:2). Хоккеисты «Пантерз» вышли на предматчевую раскатку надели свитера с фамилиями на кириллице в честь Бобровского.

Бобровский дебютировал в НХЛ в сезоне-2010/11 в составе «Филадельфии Флайерз». Он также выступал за «Коламбус Блю Джекетс». Россиянин является двукратным обладателем награды «Везина Трофи», которая вручается лучшему вратарю по итогам регулярного чемпионата.

Всего россиянин провел в НХЛ 528 матчей, в которых одержал 292 победы. В среднем за игру он отражает 91,7% бросков при коэффициенте полезности 2,55.

В нынешнем сезоне он принял участие в 21 игре и помог своему клубу одержать 14 побед.

Ранее российский форвард клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов повторил рекорд среди новичков команды, отличившись в третьем матче подряд.