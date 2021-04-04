Экс-игрок «Уфы» назвал Рахимова клоуном

Бывший футболист «Уфы» Кэтэлин Карп отреагировал на новость об увольнении Рашида Рахимова с поста наставника клуба из Башкортостана.

3 апреля в Instagram «Уфы» появилась новость о том, что Рахимов покидает пост тренера команды. Карп отреагировал на это, оставив смайлики с изображением аплодисментов и клоуна.

«Я не буду объяснять реакцию. Это между мной и им. Он знает, почему я так отреагировал», — передает слова Карпа Sportbox.

Также Карп отметил, что, судя по оставленным эмодзи, они не очень хорошо разошлись в «Уфе».

Напомним, что Рахимов возглавил «Уфу» в октябре прошлого года, сменив на этом посту Вадима Евсеева.

Башкирский коллектив занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны стыковых матчей на три очка за шесть туров до конца сезона.

Ранее «Уфа» приняла отставку Рахимова.