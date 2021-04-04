Бубнов верит в победу «Спартака» в игре против «Ростова»

Экс-игрок сборной СССР по футболу Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и «Ростовом», передает Sportbox.

Напомним, встреча состоится 4 апреля. Стартовый свисток запланирован на 19.00.

«Принципиальный матч, на который команда Карпина выйдет с особым настроем. Игра будет яркая и обоюдоострая. У «Спартака» посильнее группа атаки, поэтому все же гости возьмут три очка», — сказал Бубнов.

В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 44 очка. Ростовчане расположились на восьмой строчке, имея в активе 37 баллов.

В матче первого круга, который проходил в Москве, «Ростов» обыграл «Спартак» со счетом 1:0. Единственный мяч на 25-й минуте забил Павел Мамаев. Интересно, что последние 15 минут желто-синие играли в меньшинстве из-за удаления Денниса Хаджикадунича.

Ранее сообщалось о том, что экс-игрок «Спартака» Андрей Пятницкий считает красно-белых фаворитами в матче РПЛ против «Ростова».