Шалимов: видимо, Мусаеву было стыдно смотреть Галицкому в глаза

Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал уход Мурада Мусаева с поста тренера «быков», передает «Чемпионат.com».

«Мурад сдался. Он мог дойти до конца, но он всё понимал. Видимо, ему было стыдно смотреть в глаза Галицкому. Сказал: «Я больше не могу, избавьте меня от мучений», — сказал Шалимов.

Также Шалимов не верит, что «Краснодар» сможет попасть в Лигу Европы по итогам чемпионата России.

Напомним, 3 апреля «быки» на своем поле уступили грозненскому «Ахмату» со счетом 0:5.

Мусаев номинально возглавил «Краснодар» весной 2018 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России и впервые в своей истории попал в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «горожане» занимают десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка за шесть туров до конца сезона.

11 апреля «Краснодар» сыграет с тульским «Арсеналом» в рамках чемпионата России.

Ранее «Краснодар» объявил об уходе Мусаева с поста наставника команды.