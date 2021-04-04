Ушкина не знает, останется ли она в сборной России

Российская биатлонистка Наталья Ушкина, в эфире «Матч ТВ» высказалась о возможности остаться в России.

24-летняя чемпионка гонки преследования и серебряная призерка в масс-старте на чемпионате России, проходящего в Ханты-Мансийске, заявила, что не знает, останется ли в сборной.

Спортсменка отметила, что этот вопрос нужно обсудить с главой Союза биатлонистов России (СБР) Виктором Майгуровым.

«Надо обсудить с Майгуровым этот вопрос. Пока я не знаю. Готова ли подумать? Не знаю», — сказала Ушкина.

Напомним, что в 2020 году уроженка Мордовии Ушкина объявила о своем желании выступать за сборную Румынии со следующего сезона. Однако она была включена в предварительный состав сборной России на сезон-2021/2022.

Биатлонистка начинала с лыжных гонок, а в 2014 перешла в биатлон. Впервые приняла участие в юниорском чемпионате мира в 2015 году в Минске, где стала серебряным призером в эстафете. Наталья также заняла второе место на чемпионате России 2018 года в командной гонке.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение россиянки Натальи Ушкиной перейти в сборную Румынии.