Неймар может вернуться в «Барселону»

Футболист французского «ПСЖ» Неймар может вернуться в каталонскую «Барселону», сообщает Marca.

Отмечается, что Неймар приостановил переговоры о новом трудовом соглашении с парижанами. Он рассчитывает на то, что Лионель Месси останется в команде.

Неймар уже уведомил «Пари Сен-Жермен» о том, что он хочет вернуться на «Камп Ноу».

Напомним, форвард играл за «Барселону» с 2013 по 2020 год. За сине-гранатовых он провел 186 матчей, забив 105 мячей.

В текущем сезоне он выходил на поле 13 раз в матчах Лиги 1, отметившись шестью точными ударами.

В турнирной таблице чемпионата Испании каталонцы занимают третье место, набрав 62 очка. Команда не смогла пробиться в 1/4 финала Лиги чемпионов, уступив по сумме двух матчей французскому «ПСЖ». В следующем игре Ла Лиги подопечные Рональда Кумана встретятся с клубом «Вальядолид», который занимает 16 место.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» потеряла €300 млн из-за пандемии.