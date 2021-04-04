«МЮ» готов заплатить, чтобы избавиться от Де Хеа

«Манчестер Юнайтед» летом может попрощаться со своим основным голкипером Давидом Де Хеа, сообщает Mirror.

По информации источника, главный тренер «красных дьяволов» Уле-Гуннар Сульшер возлагает большие надежды на воспитанника клуба Дина Хендерсона и хочет сделать его основным вратарем.

Де Хеа является самым высокооплачиваемым футболистом чемпионата Англии, получая £ 350 тыс. (около € 412 тыс.). «Манчестер Юнайтед» готовы выплатить игроку компенсацию, чтобы тот согласился покинуть клуб.

Напомним, что 30-летний испанский голкипер является старожилом клуба и проводит за него уже 10-й сезон. Он переехал в Англию еще в 2011 году из мадридского «Атлетико». С 2014 года регулярно вызывается в сборную Испании. Он был основным голкипером команды на Чемпионате мира в России в 2018 году.

В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в десяти из которых оставил ворота своей команды сухими.

Ранее сообщалось, что тренер «МЮ» Сульшер не стал просматривать игрока из-за необычной прически