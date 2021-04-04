Стали известны составы «Тамбова» и ЦСКА на матч РПЛ

Сегодня в Саранске состоится матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Тамбовом» и столичным ЦСКА. Встреча начнется в 16.30 по московскому времени.

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Дивеев, Фернандес, Марадишвили, Щенников, Сигурдссон, Бохинен, Эджуке, Влашич, Рондон.

Запасные: Помазун, Васин, Чалов, Дзагоев, Яковлев, Карпов, Тикнизян, Обляков.

«Тамбов»: Сычёв, Денисов, Шахов, Кайков, Бавин, Алиев, Терехов, Карп, Карапузов, Архипов, Климов.

Запасные: Сямук, Мартынов, Гигашвили, Ахмаев, Дроздов, Кабахидзе, Аванесян, Чабанов.

Напомним, что эта игра станет первой для нового главного тренера армейцев Ивицы Олича. Он сменил на этом посту Виктора Гончаренко, с которым клуб расторг контракт 22 марта нынешнего года по обоюдному согласию. Ранее Олич входил в тренерский штаб национальной сборной Хорватии и прежде никогда не работал главным тренером.

ЦСКА располагается на седьмом месте в таблице РПЛ, имея в своем активе 40 очков. «Тамбов» замыкает чемпионат с 23-мя набранными баллами.

Ранее сообщалось, что главный тренер ЦСКА Олич не взял нападающего на игру против «Тамбова»