Американский журналист посоветовал Трусовой вернуться к Тутберидзе

Американский журналист Дейв Лиз посоветовал российской фигуристке Александре Трусовой вернуться к тренеру Этери Тутберидзе.

«Трусовой было бы легче, если бы она перешла к Тутберидзе. Пусть Плющенко и помог ей в этом сезоне, после ухода от Этери судьи с большей охотой будут пересматривать ее элементы», — сказал Лиз в своем подкасте.

Также он отметил, что Трусовой следует вернуться, если она хочет попасть в олимпийскую сборную при субъективном отборе.

Трусова занималась в группе Тутберидзе, но весной 2020 года она перешла в академию Евгения Плющенко.

На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме Трусова заняла третье место, несмотря на то, что перед произвольной программой она шла на 12-м месте. Также под руководством Евгения Плющенко она взяла бронзу на чемпионате России, выиграла два этапа Кубка страны и заняла четвертое место на этапе Гран-при в Москве.

Напомним, в 2020 году под руководством Тутберидзе Трусова выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы, который проходил в австрийском Граце.

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