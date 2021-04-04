«Урал» одержал победу над тульским «Арсеналом»

Екатеринбургский «Урал» обыграл тульский «Арсенал» в матче 24-го тура чемпионата России.

Встреча проходила на домашней арене коллектива из Екатеринбурга и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Павел Погребняк и Рамазан Гаджимурадов.

После 24 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Урал», набравший 29 очков, располагается на 12-м месте в турнирной таблице, что позволяет оторваться от зоны стыковых матчей на 11 баллов. «Арсенал» продолжает бороться за выживание, занимая 14 место. Команда из Тулы опережает занимающую 15 место «Уфу» всего на три балла.

11 апреля «Урал» в гостях сыграет с московским «Динамо», а «Арсенал» примет дома «Краснодар».

Стоит отметить, что в поединке первого круга туляки обыграли «Урал» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» уничтожил «Краснодар» в матче 24-го тура РПЛ.



Россия. Премьер-лига. 24-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула) — 2:0

Голы: 1:0 — Погребняк, 12; 2:0 — Гаджимурадов, 85.