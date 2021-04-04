«Спартак» и «Торпедо» ведут переговоры об аренде «Открытие Арены»

«Спартак» продолжает вести переговоры с «Торпедо» об условиях аренды «Открытие Арены» в случае выхода «автозаводцев» в Российскую Премьер-Лигу.

«Клубы ведут переговоры относительно условий аренды «Открытие Арены». Помимо финансовых условий для «Спартака» важно участие арендатора в совместных мероприятиях по восстановлению и поддержанию футбольного поля в наилучших кондициях», — сказал глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов «Чемпионату».

Стадион имени Стрельцова на Восточной улице, на котором «Торпедо» исторически проводит домашние матчи, недавно был закрыт на реконструкцию. 26 апреля 2019 года состоялась презентация реконструкции стадиона. Вместимость арены должна незначительно увеличиться — с нынешних 13 450 до 15 070 мест. Завершение реконструкции планируется приурочить к столетию клуба в 2024 году.

Пока «Торпедо» проводит домашние матчи на стадионе спортивного городка «Лужники».

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