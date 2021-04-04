«Когда мозгов нет, и не такое снимешь»: Емельяненко высказался о клипе Моргенштерна

Боец ММА Александр Емельяненко раскритиковал новый клип рэпера Моргенштерна на песню «Новая волна».

«Знаете, я никак не реагировал на ситуацию вокруг Моргенштерна и одного небезызвестного банка. Но вчера сотни людей мне скинули так называемый «клип» этого так называемого «артиста», в котором он оскверняет религию. Что тут можно сказать? Когда мозгов нет, и не такое снимешь», — цитирует Емельяненко «Все про спорт».

В профессиональной карьере Александр Емельяненко провел 37 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел восемь поражений. Еще один бой был признан несостоявшимся.

Последний поединок боец провел 24 июля 2020 года на турнире Absolute Championship Akhmat (АСА). Тогда он проиграл техническим нокаутом соотечественнику Магомеду Исмаилову.

Ранее сообщалось, что Емельяненко отреагировал на вызов Дацика на поединок.