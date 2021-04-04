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Спортивные новости

«Я стала увереннее в себе»: Щербакова рассказала о победе на ЧМ

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Российская фигуристка Анна Щербакова поделилась впечатлениями от победы на чемпионате мира-2021 в Стокгольме. Спортсменка заявила, что в этом сезоне она стала увереннее в себе. И это помогло ей стать победительницей.

«С каждым турниром набираюсь опыта, уверенности в себе. В прошлом году я выступала уверенно, а в этом году стала еще увереннее в себе. Сейчас, выступая на соревнованиях, я понимала, что в прошлом сезоне на некоторых соревнованиях я была готова в разы лучше, чем сейчас, и тогда у меня что-то не получалось, потому что тогда еще не было такой уверенности в себе», — цитирует Щербакову Olympic Channel.

На чемпионате мира в Стокгольме российские спортсменки заняли весь пьедестал. Победу праздновала Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева, Александра Трусова завоевала бронзовую медаль.

После победы Щербакова выразила благодарность своей наставнице Этери Тутберидзе за совместную работу. 17-летняя спортсменка заявила, что одним из главных секретов успеха в спорте является полное взаимопонимание с тренером.

Ранее сообщалось, что Щербакова станцевала с Ургантом для TikTok.

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