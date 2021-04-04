Власти Франции прокомментировали возможный перенос «Ролан Гарроса»

Министр спорта Франции Роксана Марасиняну прокомментировала возможный перенос «Ролан Гаррос» на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Турнир должен пройти с 24 мая по 6 июня, но до 3 мая в стране действуют серьезные ограничения на передвижение людей. И сроки локдауна могут быть продлены.

«Мы обсуждаем с Федерацией тенниса Франции, следует ли нам изменить дату, чтобы она совпала с возможным возобновлением всех главных спортивных мероприятий. Сегодня, хоть различные спортивные соревнования и проводятся, мы стараемся не допускать на них большого скопления людей», — приводит слова Марасиняну Eurosport.

Во Франции как минимум до 3 мая действует ограничение передвижения в пределах 10 км от дома для всех граждан, также закрыты школы. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял ранее, что рассчитывает на поэтапное снятие ограничений с середины мая.

Ранее сообщалось, что власти Франции объявили о введении общенационального локдауна.