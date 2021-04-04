«С таким диагнозом играть нельзя»: врач прокомментировал смерть игрока «Знамени труда»

Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков прокомментировал новость о смерти игрока молодежной команды клуба ПФЛ «Знамя Труда». Предварительная причина смерти молодого футболиста — аневризма сосудов головного мозга.

«Аневризма фиксируется на обследовании — КТ и МРТ. Возможно, у парня были жалобы на частые головные боли — это симптом. Какие были тренировки и нагрузки — никто не знает. Стандартный медосмотр — это одно. А углубленная медицина — это другое, она появляется только в большом футболе. Простой медицинский осмотр не покажет аномалию в черепе, это находка компьютерных врачей. С таким диагнозом играть ни в коем случае нельзя», — сказал Васильков в интервью «Спорт-Экспрессу».

Трагедия случилась на стадионе «Торпедо» 4 апреля, когда «Знамя Труда» играло с командой из Электрогорска. По ходу матча игроку «Знамени Труда» Никите Сидорову стало плохо. По одним данным, он умер почти мгновенно, не успев дождаться помощи медиков. По другим сведениям, у прибывшей скорой помощи не оказалось реанимационного набора. Предварительный диагноз — аневризма сосудов головного мозга.

Ранее сообщалось, что футболист «Знамени Труда» умер на поле во время матча.