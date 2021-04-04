«Спартак» выиграл у «Ростова» и сократил отставание от «Зенита» до одного очка

В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу московской команды. Благодаря этой победе «Спартак» сократил отставание от «Зенита» до одного очка, правда, у питерцев есть игра в запасе.

Счет в матче открыл полузащитник «Спартака» Виктор Мозес. Сравнять счет «Ростову» помог автогол Павла Маслова. Затем хозяева поля вышли вперед, мяч забил Георгий Махатадзе. Перед перерывом Александр Соболев сравнял счет. На 58-й минуте Соболев оформил дубль и принес победу «Спартаку».

РПЛ. 24-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва) — 2:3 (2:2)

Голы: 0:1 - Мозес – 23, 1:1 - Маслов – 27 (автогол), 2:1 - Махатадзе – 32, 2:2 - Соболев – 44, 2:3 Соболев – 58.

«Спартак» набрал 47 очков в 24 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 37 очков и занимает восьмое место.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка..