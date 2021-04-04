Игроки «Валенсии» ушли с поля из-за расистского оскорбления со стороны игрока «Кадиса»

Футболисты «Валенсии» ушли с поля в первом тайме матча с «Кадисом» из-за расистских оскорблений в адрес Муктара Дьякаби.

На 36-й минуте после столкновения с защитником «Кадиса» Калой игрок «Валенсии» пошел выяснять отношения с соперником и услышал от него оскорбление на расовой почве. По сообщениям СМИ, Кала назвал Дьякаби «черным дерьмом». После небольшой потасовки между игроками и общением с главным арбитром встречи «Валенсия» в полном составе решила покинуть поле.

Матч был возобновлен спустя несколько минут после инцидента. Игроки «Валенсии» вернулась на поле без Дьякаби, которого заменил Уго Гильямон. В «Валенсии» сообщили, что сам Дьякаби попросил своих товарищей по команде вернуться на поле.

На момент написания новости счет в матче 1:1. У «Кадиса» 29 очков и 15-е место в Примере.

На момент начала матча «Валенсия» набрала 33 очка в 28 матчах и занимала 12-е место в турнирной таблице.

Ранее экс-нападающий «Арсенала» Анри высказался о расизме в социальных сетях.