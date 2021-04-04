Федун поблагодарил «Спартак» за подарок на день рождения

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу над «Ростовом» (3:2) в выездном матче 24-го тура РПЛ и поблагодарил команду за подарок на день рождения. Благодаря этой победе «Спартак» сократил отставание от «Зенита» до одного очка, правда, у питерцев есть игра в запасе.

«Давно не побеждали в Ростове. Важная победа с точки зрения борьбы за медали. Рад, что команда мне сделала подарок на день рождения», — сказал Федун Sport24.

Счет в матче открыл полузащитник «Спартака» Виктор Мозес. Сравнять счет «Ростову» помог автогол Павла Маслова. Затем хозяева поля вышли вперед, мяч забил Георгий Махатадзе. Перед перерывом Александр Соболев сравнял счет. На 58-й минуте Соболев оформил дубль и принес победу «Спартаку».

5 апреля владельцу «Спартака» исполнится 65 лет.

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