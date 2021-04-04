«Я буду защищать его»: Тедеско прокомментировал игру Маслова

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру защитника Павла Маслова в матче 24-го тура РПЛ против «Ростова», который его команда выиграла со счетом 3:2.

«Нельзя по маленьким фактам судить об игре в целом. Посмотрите на то, что Маслов сегодня делал. Закрывал одного из быстрейших игроков РПЛ Альмквиста, страховал глубину, выиграл огромное количество единоборств против него, отдавал отличные передачи для начала наших атак. Павел сегодня провел блестящий матч. Я буду защищать и его, и Кутепова, и Жиго, и Джикию, потому что они все мои футболисты», — цитирует Тедеско «Спорт-Экспресс».

20-летний Маслов в матче забил в свои ворота. Для молодого защитника «Спартака» это уже второй автогол в этом году в РПЛ — до этого ему не повезло в дерби с «Динамо».

Недавно на молодежном чемпионате Европе Маслов организовал у своих ворот два пенальти в матче со сборной Франции.

Погоня за чемпионством продолжается: «Спартак» прибил «Ростов».