Директор «Спартака»: на сегодняшний день мы ищем нового тренера

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков после победы над «Ростовом» со счетом 3:2 в матче 24-го тура РПЛ высказался о ситуации с Доменико Тедеско. Напоммним, что немецкий специалист зимой объявил о том, что не будет продлевать контракт с клубом и покинет «Спартак» по окончании сезона.

«Мы разговаривали с Тедеско и он стоит на своем. Мы готовы говорить, но на сегодняшний день его решение — бесповоротное. На сегодняшний день мы занимаемся подбором нового тренера, но при этом доверяем Тедеско. Если будет желание со стороны Доменико — мы будем к этому готовы. Не знаю, насколько корректно убить Тедеско деньгами, но зачем это надо? Прежде всего должно быть желание. Будет — будем обсуждать в разумных пределах», — сказал Мележиков.

Счет в матче «Ростов» — «Спартак» открыл Виктор Мозес. Сравнять счет «Ростову» помог автогол Павла Маслова. Затем хозяева поля вышли вперед, мяч забил Георгий Махатадзе. Перед перерывом Александр Соболев сравнял счет. На 58-й минуте Соболев оформил дубль и принес победу «Спартаку».

«Спартак» набрал 47 очков в 24 матчах и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» набрал 37 очков и занимает восьмое место.

Погоня за чемпионством продолжается: «Спартак» прибил «Ростов».