«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Брайтоном» в матче АПЛ

В очередном матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Брайтоном».

Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Маркус Рэшфорд и Мэйсон Гринвуд. Им ассистировали Бруну Фернандеш и Поль Погба соответственно.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Дэнни Уэлбек.

После этого успеха подопечные Оле-Гуннара Сульшера набрали 60 очков и сохранили за собой вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

Команда под руководством Грэма Поттера с 32 баллами расположилась на 16-й позиции в шести очках от зоны вылета.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

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