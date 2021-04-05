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Спортивные новости

Черчесов назвал имя капитана сборной России на Евро-2020

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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал имя капитана национальной сборной на предстоящем чемпионате Европы. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист заявил, что повязку получит нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба.

«Если бы меня напрягала ситуация, что у Артема не складываются отношения с некоторыми болельщиками, то его бы в составе не было. Он не был бы капитаном. Я и до этого говорил, и сейчас говорю — капитаном сборной на Евро-2020 будет Артем Дзюба. Надеюсь, что он будет здоров и готов.

Это же капитан команды, а не капитан болельщиков, не капитан журналистов, не капитан экспертов. Мы видим, кто как может командой управлять», — сказал Черчесов.

Ранее Станислав Черчесов в прямом эфире программы «После футбола» жестко ответил на критику со стороны комментатора Георгия Черданцева.

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