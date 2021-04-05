Черчесов в прямом эфире жестко ответил на критику комментатора Черданцева

Главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов в прямом эфире программы «После футбола» жестко ответил на критику со стороны комментатора Георгия Черданцева.

Журналист поинтересовался у наставника сборной причиной отсутствия перестановок перед третьим матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Словакии.

«Вы когда-нибудь играли три матча подряд? Кто сказал, что это тяжело? Это ваше мнение. Будете главным тренером, тогда сделаете, как посчитаете нужным. Я посчитал, что надо так играть. Все.

Ваше мнение мы принимаем, но делаем, как видим», — сказал Черчесов.

Напомним, что российская сборная проиграла гостевую игру словакам со счетом 1:2. Это поражение отбросило команду Станислава Черчесова на вторую строчку в турнирной таблице отборочной группы Н.

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