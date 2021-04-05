Карпин остался не впечатлен игрой нападающего «Спартака» Соболева

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин остался не впечатлен игрой нападающего московского «Спартака» и сборной России Александра Соболева в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sports.ru.

По его мнению, 24-летний форвард в прошедшей игре не показал ничего сверхъестественного.

«Игру смотрели? Ну что Соболев сделал? Рикошет — забил, на стандарте воспользовался ростом. Что еще? Что-то видели еще?



Почему не удержали лидерство до перерыва? Потому что пропустили гол», — сказал Карпин.

По итогам игры в Ростове-на-Дону «Спартак» набрал 47 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита» на одно очко. 5 апреля команда Сергея Семака в завершающей игре тура сыграет на своем поле с подмосковными «Химками».

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру и роль в команде форварда Александра Соболева.