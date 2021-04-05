Черчесов опроверг информацию о премиальных в сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов опроверг информацию о премиальных за выступление за нациоанльную команду. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист заявил, что просочившаяся в СМИ новость о том, что футболисты якобы получают деньги за выход на поле в товарищеских играх, является вбросом.

«Я спокойно на это реагирую, обсуждать смысла нет. У команды нет премиальных за товарищеские матчи. Эта информация не соответствует действительности. Нам нужно добиваться результата», — сказал Черчесов.

Напомним, что после трех туров отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная России занимает второе место в группе Н, уступая по дополнительным показателям сборной Хорватии.

Ранее Станислав Черчесов в прямом эфире программы «После футбола» жестко ответил на критику со стороны комментатора Георгия Черданцева.