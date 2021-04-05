Детский врач прокомментировал смерть игрока «Знамени Труда»

Сергей Айвазян, детский врач-невролог и кандидат медицинских наук, прокомментировал смерть игрока «Знамени Труда» Никиты Сидорова по ходу товарищеского матча, который прошел в Подмосковье. Его слова передает «РЕН ТВ».

По его мнению, даже большое число обследований не могло выявить аневризму головного мозга, из-за которой спортсмен, скорее всего, и умер.

«Его могли 150 раз обследовать. Пока ангиографию головы не сделают, не будет никому известно, что у него аневризма. На обычных осмотрах ее не обнаружить. У него могли быть головные боли, но совершенно необязательно», — сказал специалист.

Трагедия случилась на стадионе «Торпедо» во время матча «Знамени Труда»с командой из Электрогорска. Через пять минут после начала второго тайма Никите Сидорову стало плохо. За жизнь молодого спортсмена медики боролись полчаса, но спасти его так и не смогли.

Ранее генеральный директор «Знамени Труда» Михаил Пузанов описал детали смерти 18-летнего футболиста Никиты Сидорова.