Фанаты затравили Черышева и назвали его бесполезным русским хромым

Испанские болельщики раскритиковали российского полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева после матча 29-го тура чемпионата страны против «Кадиса». Высказывания опубликованы в Twitter.

Встреча, прошедшая в Кадисе на стадионе «Рамон де Карранса», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Россиянин вышел на поле на 73-й минуте и не отметился результативными действиями. По мнению фанатов, игроку необходимо покинуть «Валенсию».

«Как было хорошо без Чернышева. Возвращаемся в реальность», «Черышев — это крах», «Надо смириться, что нам играть с Черышевым. Все было неплохо, потому что его долго не было. Бесполезный хромой», — писали они в соцсети.

Черышев является воспитанником мадридского «Реала». Он перешел в «Валенсию» в 2018 году. В нынешнем сезоне чемпионата Испании он принял участие в 14 матчах, в которых отметился двумя результативными передачами.

После 29 туров Примеры «Валенсия», набравшая 33 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Черышев заинтересовал российские топ-клубы.