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Спортивные новости

Подозреваемый в ставках игрок «Тамбова» объяснил отказ пройти тест на полиграфе

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Нападающий «Тамбова» Александр Еркин объяснил отказ от проверки на полиграфе.

24 марта появилась информация, что Еркин и его одноклубник Дмитрий Герман подозреваются в игре на тотализаторе. Подозрения вызвали встречи первенства страны «Тамбов» — «Краснодар» и «Тамбов» — «Сочи».

Футболист считает, что организм может по-разному отреагировать на проверку на полиграфе.

«Аппаратура считывает с датчиков импульсы, фиксирует сердцебиение и эмоции, а у меня стресс. Представьте, сел я на полиграф, говорю правду, а он показывает неправду. Что и кому я после этого докажу?» — цитирует Еркина «Матч ТВ».

Игрок считает, что сначала необходимо предоставить доказательства, свидетельствующие об игре на тотализаторе.

«Почему вы хотите усадить меня на полиграф с состоянии стресса, которое вы же и устроили? Получается, кто-то что-то написал в прессе, и началось без всяких подтверждений: «Еркин посетил контору, Еркин ставил, камеры зафиксировали лицо». Что за бред?» — добавил спортсмен.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в ставках игрока «Тамбова» опросили в Российском футбольном союзе (РФС).

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