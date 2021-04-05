СМИ сообщили о предстоящих переговорах Гончаренко с Галицким

Бывший главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в ближайшее время проведет переговоры о назначении в «Краснодар», сообщает Bobsoccer.

По информации источника, белорусский специалист является главным кандидатом на пост наставника команды. В ближайшее время Гончаренко отправится на встречу с владельцем «быков» Сергеем Галицким.

ЦСКА объявил об уходе Гончаренко, который возглавлял клуб с 2016 года, 22 марта. Под его руководством столичный клуб завоевал Суперкубок России и дважды стал серебряным призером Российской премьер-лиги (РПЛ).

После 24-х туров первенства страны «Краснодар», набравший 34 очка, занимает десятое место в турнирной таблице. После разгромного поражения от грозненского «Ахмата» (0:5) о своей отставке объявил главный тренер Мурад Мусаев.

Российский специалист номинально возглавил «Краснодар» весной 2018 года. Под его руководством «быки» дважды становились бронзовыми призерами чемпионата России и впервые в своей истории попали в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход Мусаева из «Краснодара».