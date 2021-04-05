РФС окажет содействие в деле о смерти 18-летнего футболиста

Российский футбольный союз (РФС) намерен оказать необходимое содействие в расследовании причин смерти защитника клуба «Знамя труда» Никиты Сидорова.

«Мы запросим всю информацию и окажем все необходимое содействие в расследовании этого дела», — приводит слова представителя службы коммуникаций РФС ТАСС.

Трагедия произошла во время матча Олимп — Профессиональной футбольной лиги (Олимп-ПФЛ) во время футбольного матча на стадионе «Торпедо» в Орехово-Зуево. 18-летний Сидоров вышел на замену, а спустя несколько минут упал на поле.

По словам главной команды Романа Шапкина, игрок не вступал ни в какие единоборства, в которых мог бы получить травму. До прибытия скорой помощи медсестра и тренер молодежной команды пытались оказать спортсмену первую помощь, однако спасти его не удалось. Предварительная причина смерти — аневризма сосудов головного мозга.

Ранее министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что ведомство проведет проверку по факту смерти 18-летнего футболиста.