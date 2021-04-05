Экс-чемпион ACA Керимов подписал новый контракт c промоушеном

Бывший чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) Рустам Керимов подписал долгосрочный контракт c промоушеном, сообщает пресс-служба организации.

«Знаю, что в ACA много конкурентных боев, большие деньги и пояс. Я был на последнем турнире в Питере, мы обговорили возможное возвращение.

Ушел я из лиги достойно, поэтому лига всегда ждала меня, бойцы ждут моего возвращения, всегда готовы принять! Так и пришли к общему, переговорил с тренером и решили, что это будет лучшим исходом для меня!» — сказал боец смешанного стиля (MMA).

Спортсмен отметил, что не планирует сразу провести поединок за титул.

«Сначала проведу хороший, большой бой, мне нужно почувствовать октагон, а дальше будет видно. Признание людей как чемпиона — есть и это главное для меня», — сказал боец.

В профессиональной карьере Керимов провел 14 поединков, в которых одержал 14 побед. Он завоевал титул чемпиона АСB в легчайшем весе в марте 2019 года в бою против бразильца Франциско Де Лима Мациеля. После истечения контракта с промоушеном он оставить пояс чемпиона вакантным.

Ранее в Москве завершился турнир по смешанным единоборствам ACA 118.