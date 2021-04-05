Губерниев обвинил Вяльбе во лжи

Комментатор Дмитрий Губерниев обвинил главу Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе во лжи.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка рассказала, с чего начался ее конфликт с журналистом. По словам Вяльбе, несколько лет назад во время программы «На лыжи» ее спросили о том, хочет ли она видеть передачу о лыжных гонках с Губерниевым в роли ведущего. Глава ФЛГР ответила отрицательно, после чего, как заявляет Вяльбе, Губерниев обиделся и начал оскорблять ее.

«Друзья, Елена Вяльбе врет! Как впрочем и всегда, упоминая мою фамилию! Очередное интервью про лыжи опять разобрали с цитатами про комментатора! Госпожа Врунья, а когда я вас оскорблял? Лично вас? Не вспомните? Оскорбления, это исключительно ваш стиль, госпожа Врунья!» — написал Губерниев в Telegram.

Ранее генеральный продюсер субхолдинга «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мыслями о конфликте между Вяльбе и Губерниевым.