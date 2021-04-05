«Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за игрока «Рубина»

«Милан» опережает туринский «Ювентус» в борьбе за трансфер футболиста казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии, сообщает портал Tuttomercatoweb.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что скауты «Ювентуса» и «Милана» просмотрят Кварацхелию на матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года между сборными Грузии и Испании (1:2) 28 марта. В той игре 20-летний полузащитник отметился забитым голом.

По информации источника, «Милан» держит связь с агентом Кварцхелии, который в скором времени посетит Италию. «Ювентус» же не так активен в борьбе за игрока. Отмечается, что на грузинского хавбека также претендует «Наполи» и дортмундская «Боруссия». До этого СМИ сообщали, что в услугах Кварацхелии заинтересован действующий победитель Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария».

Кварацхелия перешел в казанский Рубин в 2019 году из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне футболист провел за «Рубин» 21 матч в Российской премьер-лиге (РПЛ), забив четыре мяча. В мартовских матчах отборочного турнира ЧМ-2022 Кварацхелия отметился двумя голами за сборную Грузии, поразив ворота сборных Испании и Греции соответственно.

Ранее сообщалось, что агент Хвичи отправится в Италию на переговоры с «Ювентусом» и «Миланом»