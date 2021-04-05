В IBU рассказали о самоуверенности принимающих допинг российских биатлонистов

Член исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) Джим Каррабре заявил, что представители российской сборной были самоуверенны в вопросах нарушения антидопинговых правил.

«Как-то раз я сказал одному русскому: «Похоже, вы употребляете какой-то сильнодействующий допинг». А он ответил: «Вы никогда не узнаете, что мы делаем». Он сказал это абсолютно серьезно!» — цитирует Каррабре VG.

Представитель международной организации отметил, что россияне были слишком уверены в себе и думали, что их никогда не поймают.

28 января IBU опубликовал отчет, в котором признал экс-главу организации Андерса Бессеберга виновным в сокрытии допинг-проб у российских спортсменов. В результате расследования стало известно, что он он участвовал в коррупционных схемах и пользовался услугами проституток на деньги российской делегации.

По данным портала InsideTheGames, с 2011 года Бессеберг скрыл 65 спорных допинг-проб российских биатлонистов.

Ранее сообщалось, что Бессеберг может получить до десяти лет тюрьмы по статье за коррупцию.