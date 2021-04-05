«Краснодар» рассматривает Семина в качестве главного тренера

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин входит в число кандидатов на должность главного тренера «Краснодара», об этом сообщает источник Eurostavka.

По имеющейся информации, основным претендентом на пост остается бывший рулевой столичного ЦСКА Виктор Гончаренко. Однако белорусский наставник не уверен в своем желании возглавить «быков». Поэтому клуб также рассматривает приглашение Семина, который после ухода из стана «железнодорожников» в конце мая прошлого года до сих пор остается без работы.

Напомним, что бывший главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подал в отставку после поражения своей команды от «Ахмата» в матче 24 тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:5. После столь обидного поражения, Семин поддержал своего коллегу в Instagram.

После 24 туров первенства страны «Краснодар», набравший 34 очка, занимает десятое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что СМИ сообщили о предстоящих переговорах Гончаренко с Галицким