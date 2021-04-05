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Спортивные новости

Призер Олимпийских игр Герасименя: флаг Белоруссии ассоциируется с кровью

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Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя в интервью «Газете.Ru» рассказала, почему выступает за то, чтобы сборная Белоруссии соревновалась на Олимпийских играх в Токио под нейтральным флагом.

«У меня почему-то есть такое предчувствие, что наши спортсмены поедут на Игры под олимпийским флагом. Хотя мы не то чтобы добивались того, чтобы лишить нашу сборную выступления под национальным флагом.

Просто сейчас этот флаг ассоциируется у людей с фашизмом, кровью, потерями и вообще с тем, что происходит. Поэтому для многих белорусов избавление от этого флага будет большим таким, хорошим бонусом.

И мне очень интересно, как те спортсмены, которые сейчас активно высказываются за власть и конкретно за флаг, отреагируют, если им запретят выступать под красно-зеленым флагом.

Поедут ли они на Олимпийские игры? Готовы ли они отказаться от Игр ради флага? Я бы очень хотела посмотреть, как они будут себя вести», — рассказала Герасименя.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности добился того, что Международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии за то, что тот не защитил спортсменов от дискриминации по политическим причинам.

В связи с этим Александр Лукашенко, занимавший тогда пост президента НОК, был отстранен от участия в мероприятиях под эгидой МОК, включая Олимпийские игры.

Также ранее сообщалось, что МОК не признал сына Лукашенко главой НОК Белоруссии.

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