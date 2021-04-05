Тарасова отреагировала на новое скандальное высказывание журналиста из США

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на высказывание американского журналиста и ведущего YouTube-подкаста The Skating Lesson Дейва Лиза.

Ранее представитель США заявил, что группа российского тренера Этери Тутберидзе и школа «Самбо-70» стали частью «российского национализма».

«Зависть! Они почему не пойдут на лед и не поработают по девять-десять часов в день? Откуда у них такие заявления? Почему они имеют право так говорить? В чем дело? Надо отвечать за свои слова! Тутберидзе — лучший тренер мира», — цитирует Тарасову «Спорт-Экспресс».

Это не первое неоднозначное высказывание от американца. Перед чемпионатом мира 2021 года в Стокгольме он обвинил фигуристок группы Тутберидзе в употреблении блокаторов гормонов. По его мнению, победительница турнира Анна Щербакова и другие ученицы Тутберидзе принимают «Лупрон», а также запрещенные препараты мельдоний и аддералл.

Ранее Лиз посоветовал бронзовой призерке чемпионата мира — 2021 Александре Трусовой вернуться к Тутберидзе.