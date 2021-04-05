Призер Олимпийских игр: на самом деле женщины начали революцию в Белоруссии

Трехкратный призер Олимпийских игр в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016 по плаванию и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя в интервью «Газете.Ru» рассказала о роли женщин в политических событиях Белоруссии.

«Мы еще в начале всех событий говорили о том, что это своего рода женская революция. На самом деле женщины ее и начали.

И Светлана Тихановская, когда подала свои документы вместо мужа, и Мария Колесникова, которая продолжила идею и в определенном смысле взяла на себя лидерство в стране, и вообще все женщины, которые вышли на следующий день после насилия, — в тот момент что-то перевернулось, щелкнуло. Я думаю, женщины поменяли ход этой истории.

Женщины направили все в то русло, куда нужно было, — по крайней мере, я надеюсь, что это так. А мужчины на подхвате оказались, но это не значит, что они меньше задействованы, просто женщины пока оказались на передовой.

Наверное, это какой-то виток в истории Белоруссии. Может быть, он останется в памяти и оставит неизгладимый след. Все женщины в Белоруссии оказались гораздо смелее, быстрее и на передовой — в нужный момент, в нужном месте», — рассказала Герасименя.

Ранее глава Белорусского фонда спортивной солидарности объяснила, почему ее организация добивается переноса крупных турниров из страны.