Герасименя — о позиции Домрачевой: с молчаливого согласия совершаются преступления

Трехкратный призер Олимпийских игр, чемпионка мира по плаванию и глава Белорусского фонда спортивной солидарности Александра Герасименя в интервью «Газете.Ru» рассказала, как относится к Дарье Домрачевой.

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону подверглась массовому осуждению со стороны части жителей Белоруссии за то, что не высказала четкое мнение по поводу событий в стране.

«Да я говорю всегда: не в моей компетенции кого-то обсуждать или осуждать. Каждый делает выбор сам. Абсолютно!

Да, может быть, я не приветствую такое поведение, но осуждать и пытаться как-то очернить человека — нет, я не буду и не хочу этого делать.

Каждый сам оставит в истории свое решение. Поэтому, если кто-то считает так, то пусть будет так.

Если кто-то молчит… всегда говорили, что с молчаливого согласия совершаются преступления.

Пусть многие понимают, что из-за того, что они молчат, кто-то оказался в тюрьме. Кого-то вообще, может, уже нет в живых. Но если это людей не трогает... что я могу сделать?» — сказала Герасименя.

Ранее призер Олимпийских игр заявила, что «революцию в Белоруссии начали женщины».