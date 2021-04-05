Гендиректор «Самбо-70» обвинил американского журналиста в зависти

Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о словах американского журналиста и ведущего YouTube-подкаста The Skating Lesson Дейва Лиза.

Ранее представитель США заявил, что группа российского тренера Этери Тутберидзе и «Самбо-70» стали частью «российского национализма».

«Завидуют! Тутберидзе — талантливый человек, который воспитывает талантливых спортсменов! Они просто начинают шипеть на нас. У них нет, а у нас все есть. Американцы не понимают нашего феномена, а мы же просто талантливые люди. Враги поднимают головы, а мы их не замечаем», — цитирует Лайшева «Спорт-Экспресс».

Перед чемпионатом мира 2021 года в Стокгольме Лиз обвинил фигуристок группы Тутберидзе в употреблении блокаторов гормонов. По его мнению, победительница турнира Анна Щербакова и другие ученицы Тутберидзе принимают «Лупрон», а также запрещенные препараты мельдоний и аддералл.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на высказывание американского журналиста.