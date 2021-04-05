«Велес» высказался по поводу интереса «Уфы» к Стукалову

Президент и владелец клуба Олимп — Футбольной национальной лиги (Олимп-ФНЛ) «Велес» Евгений Шиленков отреагировал на информацию об интересе к главному тренеру клуба Алексею Стукалову со стороны «Уфы».

«Пока мне нечего сказать. Официальных комментариев по этому вопросу у нас нет», — цитирует Шиленкова «Спорт-Экспресс».

Ранее «Чемпионат.com» сообщил, что 37-летний Стукалов является основным кандидатом на замену ушедшему в отставку Рашиду Рахимову.

«Уфа» лишилась главного тренера после разгромного поражения от московского «Динамо» (0:4) в гостевом матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). За шесть туров до конца чемпионата уфимцы занимают 15-е место в таблице, отставая от 14-й строчки, дающей право побороться за выживание в стыковых матчах, на три очка.

«Велес» (55) располагается на седьмой строчке таблицы Олимп-ФНЛ. Московский клуб отстает на пять баллов от четвертого места, дающего право побороться за путевку в РПЛ в тех же стыковых встречах.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов назвал имя исполняющего обязанности главного тренера команды.